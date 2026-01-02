Strage di Capodanno a Kherson Mosca accusa Kiev e l'Occidente | Ci saranno conseguenze

Nella notte di Capodanno, un attacco con droni nel villaggio di Khorly, nella regione di Kherson, ha causato numerosi feriti e vittime civili. Mosca ha accusato Kiev e l’Occidente di essere responsabili, minacciando conseguenze. L’episodio si inserisce in un contesto di tensioni tra Russia e Ucraina, con implicazioni che coinvolgono anche attori internazionali.

