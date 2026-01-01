Le tensioni tra Ucraina e Russia continuano a segnare gli sviluppi recenti, con accuse reciproche e dichiarazioni di fermezza da parte dei leader di entrambe le nazioni. Putin ha accusato Kiev di un’azione sanguinosa a Kherson, mentre Zelensky ha ribadito la volontà di resistere e mantenere l’indipendenza dell’Ucraina. Questi discorsi di fine anno riflettono un quadro di conflitto ancora irrisolto, lontano da una possibile soluzione pacifica.

Il presidente russo, Vladimir Putin, e quello ucraino, Volodymyr Zelensky, nei loro discorsi di fine anno, hanno utilizzato toni poco compatibili con la fine del conflitto. Il numero uno del Cremlino, con ormai il consueto atteggiamento da leader neo imperiale, crede nella vittoria e incita il popolo a sostenere i soldati e a dare il proprio contributo concreto alla guerra. Il numero uno di Kiev mette ancora una volta le cose in chiaro. Il Paese invaso vuole la fine della guerra, ma non quella dell’Ucraina. Il nuovo anno è iniziato come è finito quello appena concluso, ossia con uno scambio di bombardamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucraina, la pace è lontana. Putin accusa Kiev: "Strage a Kherson”. Zelensky: “Non ci arrendiamo. Non vogliamo la fine del nostro Paese”

Leggi anche: Ucraina sotto attacco: bombe russe su Kherson e Kiev, 2 morti. Delegazione Zelensky in Usa per la pace

Leggi anche: Stallo sulla pace in Ucraina, Mosca frena sulla telefonata Zelensky-Putin: «Pace? Ci sono punti spinosi. Niente tregua con Kiev nel Donbass»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ucraina Tusk | Pace ora è all' orizzonte ma non certa; Guerra in Ucraina Zelensky | Accordo di pace pronto al 90% ma è il restante 10 per cento a determinare il destino nostro e dell’Europa.

Ucraina, pace lontana. Salta l'incontro Zelensky-Usa. Trump: è un casino - L'incontro in programma a Bruxelles tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la delegazione americana, composta dall'inviato speciale di ... iltempo.it

Ucraina, Kiev bombardata e pace lontana. Il nuovo piano fa infuriare Putin - A Kiev, durante l'attacco aereo russo di questa notte, sono stati colpiti condomini residenziali nei distretti di Pechersk e Dniprovsk. affaritaliani.it

Guerra Ucraina, pace lontana. Putin alza ancora i toni: "Kiev si ritiri dal Donbass o lo prenderemo con la forza" - Ucraina, Putin: "Kiev si ritiri dal Donbass o lo prenderemo" La Russia otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi. affaritaliani.it

Travaglio: Ucraina? Piano Trump è pace sporca, ma è l'unica possibile. L'Ue vuole la guerra

La pace in Ucraina e a Gaza, chi non la vuole perché vuole imporre la sua forza «è ripugnante». Dal presidente nessun riferimento alla politica interna, sceglie di onorare l’ottantesimo del referendum del 2 giugno, che cadrà nel 2026. E’ l’occasione di ripercor - facebook.com facebook

La pace in Ucraina e a Gaza, i giovani e l’Europa. Ecco il messaggio di fine anno di Mattarella x.com