Dammi mille euro al mese o ci saranno conseguenze arrestata una donna che estorceva denaro a un'anziana

Per due anni avrebbe minacciato e costretto un’anziana di 80 anni a versarle mille euro al mese. I carabinieri di Mentana hanno arrestato una 48enne, sorpresa mentre riceveva denaro dalla vittima. L’intervento è scattato dopo la denuncia della pensionata, stanca delle continue pressioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

