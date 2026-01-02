Strage Crans Montana procura indaga per omicidio e lesioni | Incendio causato dalle candeline interrogati gestori del bar

La procura di Crans Montana ha avviato un’indagine per omicidio e lesioni in relazione all’incendio nel bar, causato presumibilmente dall’uso delle candeline. I gestori del locale sono stati ascoltati dagli inquirenti. Il bilancio delle vittime e dei feriti non è ancora definitivo e potrebbe essere aggiornato nelle prossime ore, poiché al momento si tratta di dati preliminari relativi alle persone formalmente identificate.

Il bilancio della strage di Crans Montana non è definitivo, "riguarda esclusivamente persone formalmente identificate: questi dati sono destinati ad evolvere nelle prossime ore e giorni". E' questo il quadro finora descritto dalla procuratrice svizzera, Beatrice Pilloud, che precisa in conferenza stampa i motivi delle discrepanze nei dati finora diffusi da altre fonti con "l'evoluzione

