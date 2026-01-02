interrogati i titolari del bar si indaga per omicidio colposo incendio e lesioni

Le autorità hanno avviato un’indagine sulla tragedia di Crans-Montana, coinvolgendo i titolari del bar per omicidio colposo, incendio e lesioni. L’obiettivo è chiarire le cause e le dinamiche dell’incendio, garantendo trasparenza e rispetto per le persone coinvolte. Si procederà con approfondimenti accurati, senza tralasciare nessun dettaglio, per fare luce su quanto accaduto e prevenire futuri incidenti.

È stata aperta un'inchiesta per la catastrofe di Crans-Montana. "Non lasceremo nulla di intentato e accerteremo le circostanze nelle quali si è propagato l'incendio. Nessuna possibilità e nessuna pista è stata scartata", ha detto il procuratore generale del cantone vallese, Beatrice Pilloud, nel corso di un punto stampa sulla tragedia avvenuta nella notte di Capodanno in Svizzera. "Sembrerebbe che l'incendio sia stato scatenato dalle candele illuminanti nelle bottiglie che hanno portato a un flashover che ha fatto propagare le fiamme molto velocemente. Sono state ascoltate molte persone e le indagini si concentreranno sui lavori nel bar, i materiali usati e le misure di sicurezza - ha detto la procuratrice - Stiamo analizzando la lista di tutte le persone presenti alla festa, la capienza massima del locale e le vie di accesso e le uscite di sicurezza" del locale nella prestigiosa località sciistica in Svizzera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

