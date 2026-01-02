Strage Crans-Montana le famiglie si affidano anche ai social per ritrovare i dispersi

Dopo la tragedia di Crans-Montana, le famiglie dei dispersi si rivolgono anche ai social media. Le autorità svizzere hanno aperto un account Instagram temporaneo, Crans-Montana avis de recherche, per raccogliere gli appelli e gli avvisi di scomparsa delle persone di cui si sono perse le tracce dal Capodanno. L’obiettivo è facilitare il confronto tra chi cerca e chi può avere informazioni utili.

🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Strage Crans-Montana, le famiglie si affidano (anche) ai social per ritrovare i dispersi Leggi anche: Strage di Crans-Montana, il Ministro Tajani in Svizzera con le famiglie dei ragazzi coinvolti: chi sono i giovanissimi italiani ancora dispersi Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans-Montana: almeno 47 ragazzi morti, tra i dispersi anche 6 giovani italiani Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; La strage dei ragazzi a Crans Montana, cosa sappiamo finora. L'ambasciatore: «13 italiani feriti e 6 dispersi»; Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi; Due 20enni piemontesi scampate per pochi secondi alla strage di Crans-Montana: «Sono sotto choc». Un'altra giovane: «Ho visto gente con la pelle bruciata».

Strage di Capodanno a Crans-Montana, «almeno 40 morti e 119 feriti». Si indaga per omicidio e lesioni - Il ministro Tajani in Svizzera per dare supporto alle famiglie degli italiani dispersi. editorialedomani.it

Strage di Crans-Montana, chi sono i sei ragazzi italiani dispersi. L'appello disperato delle famiglie coinvolte: "Aiutateci a trovarli" - La scorsa notte, la Farnesina ha reso noti anche i nomi di 12 dei 13 ragazzi che, salvo errori, risultano nella lista dei feriti ... affaritaliani.it

Local Team. . Ci sono tredici italiani feriti e sei dispersi nella strage di capodanno a Crans-Montana. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, giunto oggi nella località svizzera. - facebook.com facebook

Strage Crans-Montana: giovane romano ferito "Sta male ma è vivo" x.com

