Strage di Crans-Montana il Ministro Tajani in Svizzera con le famiglie dei ragazzi coinvolti | chi sono i giovanissimi italiani ancora dispersi

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani si recherà a Crans-Montana, in Svizzera, per incontrare le famiglie dei giovani italiani ancora dispersi nel tragico incendio avvenuto nella notte di Capodanno al bar Le Constellation. L’obiettivo è fornire supporto e aggiornamenti sulla situazione dei ragazzi coinvolti, in un momento di grande dolore per le famiglie e la comunità italiana all’estero.

Tra non molto il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà a Crans-Montana in Svizzera per visitare le famiglie dei connazionali rimasti coinvolti nel tragico incendio occorso la notte di Capodanno nel bar Le Constellation. Il rogo ha provocato decine di morti e feriti. La Farnesina ha confermato in totale 19 segnalazioni. 3 pazienti sono stati trasferiti in Italia al Niguarda. 10 sono stati ospedalizzati (di due non c’è certezza sulle condizioni e l’ospedale, che dovrà venire da parte svizzera). 6 sono dispersi su cui tuttora non sono disponibili informazioni di nessun tipo. Nell’incendio hanno perso la vita 47 persone, tutte giovanissime. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Strage di Crans-Montana, il Ministro Tajani in Svizzera con le famiglie dei ragazzi coinvolti: chi sono i giovanissimi italiani ancora dispersi Leggi anche: Strage a Crans-Montana, almeno 47 morti. Oggi Tajani in SVizzera, Farnesina: “19 italiani coinvolti tra feriti e dispersi”, ultime news Leggi anche: Crans-Montana, una trentina di italiani coinvolti. Il ministro Tajani: «Quindici sono feriti, altrettanti dispersi» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - Aggiornamento del 02 Gennaio delle ore 06:36; Le notizie di giovedì 1° gennaio sulla strage di Crans-Montana; Quarto Grado: Crans-Montana, esplosione provocata da un flashover? Video; Strage a Crans-Montana, 47 morti e 6 italiani dispersi. Oggi Tajani in Svizzera. LIVE. Strage di Crans-Montana, in condizioni critiche 80-100 feriti. Farnesina: 'Ricoverati 13 italiani, 6 dispersi' - 100 persone sono in condizioni critiche" Lo ha detto il capo del dipartimento della sicurezza del Canton Vallese, Stéphane Ganzer, all ... stabiachannel.it

Strage a Crans-Montana, 47 morti e 6 italiani dispersi. Oggi Tajani in Svizzera. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Strage a Crans- msn.com

Strage di Crans-Montana, oggi l’elenco dei dispersi. Le ultime notizie dalla Svizzera su morti e feriti - Mentre si indaga per definire con esattezza i motivi che hanno generato il rogo nel locale Le Constellation lo strazio di genitori e conoscenti dei dispersi dalla notte di Capodanno ... quotidiano.net

Crans-Montana, strage di Capodanno. Un centinaio di feriti in condizioni critiche, nel bar anche tredicenni x.com

Crans Montana, strage di #Capodanno: "il bilancio dei morti potrebbe peggiorare" - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.