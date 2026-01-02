Strage di Capodanno a Crans-Montana | almeno 47 ragazzi morti tra i dispersi anche 6 giovani italiani

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha causato la perdita di almeno 47 vite, tra cui sei giovani italiani. Il bilancio ufficiale non è ancora definitivo, ma la situazione si presenta estremamente grave. La comunità locale e le autorità continuano le operazioni di ricerca e soccorso per individuare eventuali dispersi. Restano da chiarire le cause di questa drammatica vicenda.

Il bilancio non può, ancora, essere definitivo, ma è già pesantissimo. Sono almeno 47 le vittime della tragedia di Capodanno di Crans-Montana, località svizzera di lusso. Centinaia i feriti e molti sono in gravi condizioni. Le vittime sono tutte giovanissime, tra ventenni e persino tantissimi minorenni. Il rogo, secondo quanto emerge, potrebbe essere scaturito dalle candele sulle bottiglie di champagne che hanno raggiunto il soffitto in legno. I testimoni raccontano le scene di terrore, con la fuga verso l’unica – e difficile da raggiungere – uscita. In quell’inferno c’erano anche diversi ragazzi italiani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Strage di Capodanno a Crans-Montana: almeno 47 ragazzi morti, tra i dispersi anche 6 giovani italiani Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans Montana, il bilancio è drammatico: almeno 47 morti, 6 italiani dispersi, 13 in ospedale. Tajani domani in Svizzera Leggi anche: La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti, dispersi 6 italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crans-Montana, la perla del jet set svizzero segnata dalla strage di Capodanno; Crans-Montana, strage nel locale: a Capodanno 47 morti tra le fiamme; Strage a Crans-Montana, 47 morti e 6 italiani dispersi. Oggi Tajani in Svizzera. LIVE; Crans-Montana, la strage di Capodanno: “Ho visto ragazzi senza capelli correre tra le fiamme ”. Strage di Capodanno a Crans-Montana, almeno 47 morti. L’ambasciatore italiano: “6 connazionali dispersi, molti corpi irriconoscibili”, ultime news - Gli aggiornamenti in diretta di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, sulla strage di Capodanno a Crans- fanpage.it

La strage di Capodanno a Crans Montana, l'incendio e l'esplosione durante la festa: almeno 47 morti e 112 feriti gravi - Bottiglie di champagne con sopra fuochi pirotecnici, il lusso che diventa morte, mentre si festeggia l'arrivo del nuovo anno. ilgazzettino.it

Crans Montana, le candele vicino al soffitto, una sola uscita e l'effetto tappo: la ricostruzione della strage - Ci sono parecchie circostanze che restano poco chiare sulla tragedia avvenuta a Crans- ilgazzettino.it

?LIVE CRANS-MONTANA???Crans-Montana, strage di Capodanno: 47 morti. @news

Capodanno tra le bombe in Ucraina Mosca: “Strage di civili a Kherson” Lorenzo Cremonesi, @Corriere x.com

Primo piano | Strage di capodanno in un locale pubblico di Crans Montana (Svizzera): c'è anche una bellunese tra gli oltre 100 feriti. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.