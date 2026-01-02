Strage di Capodanno a Crans-Montana | almeno 47 ragazzi morti tra i dispersi anche 6 giovani italiani

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha causato la perdita di almeno 47 vite, tra cui sei giovani italiani. Il bilancio ufficiale non è ancora definitivo, ma la situazione si presenta estremamente grave. La comunità locale e le autorità continuano le operazioni di ricerca e soccorso per individuare eventuali dispersi. Restano da chiarire le cause di questa drammatica vicenda.

Il bilancio non può, ancora, essere definitivo, ma è già pesantissimo. Sono almeno 47 le vittime della tragedia di Capodanno di Crans-Montana, località svizzera di lusso. Centinaia i feriti e molti sono in gravi condizioni. Le vittime sono tutte giovanissime, tra ventenni e persino tantissimi minorenni. Il rogo, secondo quanto emerge, potrebbe essere scaturito dalle candele sulle bottiglie di champagne che hanno raggiunto il soffitto in legno. I testimoni raccontano le scene di terrore, con la fuga verso l’unica – e difficile da raggiungere – uscita. In quell’inferno c’erano anche diversi ragazzi italiani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

