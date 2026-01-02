Strage a Crans Montana chi sono gli italiani coinvolti

L’incidente di Capodanno a Crans-Montana ha causato un pesante bilancio con almeno 47 vittime e 112 feriti. Tra le persone coinvolte ci sono anche cittadini italiani, i cui nomi e dettagli sono ora al centro dell’attenzione. In questa pagina, si fornisce un’analisi obiettiva e aggiornata sugli italiani coinvolti nell’incidente, nel rispetto della privacy e della sensibilità delle persone colpite.

L'ultimo bilancio aggiornato della strage di Capodanno a Crans-Montana conta almeno 47 vittime e 112 feriti. Tra loro ci sono anche numerosi italiani: 13 sono ricoverati in ospedale, mentre sei risultano ancora dispersi. È quanto emerge dal bollettino delle autorità svizzere e della Farnesina, mentre proseguono le operazioni di identificazione in una delle peggiori tragedie avvenute negli ultimi anni in una località turistica europea. L'incendio è divampato poco dopo l'1.30 del 31 dicembre nel bar Le Constellation, affollato da decine di giovanissimi riuniti per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

