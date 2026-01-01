chi sono gli italiani coinvolti nella strage di cras montana

Tra le persone coinvolte nella tragica esplosione di Crans-Montana ci sono anche italiani. Secondo quanto riportato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sono 16 i connazionali dispersi e 15 i feriti ricoverati. La notizia evidenzia la presenza di italiani tra le vittime e i dispersi di questo incidente avvenuto durante la festa di Capodanno.

Ci sono anche nostri connazionali tra i dispersi della strage di giovanissimi alla festa di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera, come confermato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani: sono 16 le persone disperse e 15 i ricoverati. Per quanto riguarda i dispersi, sono stati diffusi 10 nomi, raccolti grazia ai familiari che si sono radunati presso il centro di informazioni allestito dall’Unità di crisi della Farnesina a Crans-Montana. I loro nomi sono: Achille Osvaldo Giovanni Barosi (nato il 17 luglio del 2009), Riccardo Minghetti (02092009), Chiara Costanzo (05062009), Lisa Pieropan (09121998), Giovanni Raggini (26091997), Juliette Doronzo (23121999), Giovanni Tamburi (21122009), Linda Cavallaro (23102003), Alessandra Galli Demin (05021970), Giuliano Biasini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

