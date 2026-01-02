Sono ancora sotto shock ho spaccato una finestra col tavolo | Axel 16 anni fuggito dall’incendio a Crans-Montana

Axel, 16 anni, è riuscito a mettersi in salvo dall’incendio scoppiato a Crans-Montana, nella stazione sciistica, grazie a un gesto di prontezza e determinazione. Dopo aver forzato una finestra con un tavolo, è riuscito a uscire dall’edificio, evitandone le conseguenze più gravi. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di mantenere la calma e agire rapidamente in situazioni di emergenza.

È riuscito a fuggire dall’incendio scoppiato giovedì dopo la mezzanotte nell’affollato bar Le Constellation, nella stazione sciistica di Crans-Montana, forzando una finestra con un tavolo. Axel Clavier, 16enne di Parigi, si sentiva soffocare all’interno del bar alpino svizzero, dove pochi istanti prima aveva festeggiato il nuovo anno con amici e decine di altri ragazzi. Ma circa altri 40 partecipanti alla festa sono morti, tra cui un amico di Clavier, vittima di una delle peggiori tragedie della storia svizzera. L’incendio ha inoltre ferito circa 115 persone, la maggior parte delle quali gravemente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

