Incendio a Crans-Montana una ragazza milanese di 16 anni è ricoverata in coma a Zurigo

Un incendio si è verificato a Crans-Montana nella notte di Capodanno, coinvolgendo quattro giovani, tra cui una ragazza milanese di 16 anni che si trova ricoverata in coma a Zurigo. Tra le persone coinvolte ci sono anche altri tre ragazzi provenienti da Milano. L’incidente è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità locali.

Ci sono anche tre ragazzi di Milano fra le persone coinvolte nell'incendio e nell'esplosione avvenuta a Crans-Montana, nella notte di Capodanno. Hanno tutti e tre 16 anni: una di loro, secondo quanto ha appreso l'agenzia di stampa Ansa, è ricoverata in coma all'ospedale di Zurigo.

Ragazzo eroico agita disperato un maglione per tentare di spegnere le fiamme a Crans-Montana - Un video amatoriale girato con uno smartphone mostra un momento terribile appena scoppiato l'incendio ... msn.com

Ci sono almeno tredici italiani feriti per l’incendio a Crans-Montana - Montana dove nella notte di Capodanno è divampato un incendio che ha causato la morte di almeno 40 persone c’erano anche diversi italiani. ilpost.it

Crans-Montana: omaggi alle vittime dopo l’incendio mortale nella località sciistica svizzera A Crans-Montana, persone si sono radunate presso un memoriale improvvisato per ricordare le vittime dell’incendio mortale in un bar durante i festeggiamenti di Capo - facebook.com facebook

Crans-Montana: omaggi alle vittime dopo l’incendio mortale nella località sciistica svizzera A Crans-Montana, persone si sono radunate presso un memoriale improvvisato per ricordare le vittime dell’incendio mortale in un bar durante i festeggiamenti di Capo x.com

