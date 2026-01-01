Crans-Montana un testimone di 19 anni | Sono sotto shock ho visto persone morire

L’incendio scoppiato nella notte di San Silvestro a Crans-Montana, in Svizzera, ha causato numerose vittime e feriti. Un testimone di 19 anni ha raccontato di aver assistito a scene drammatiche e di essere ancora sotto shock. L’incidente nel locale Le Constellation Bar rappresenta una tragedia che ha colpito la comunità locale e gli operatori di emergenza.

Decine di persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite nell' incendio avvenuto la notte di San Silvestro a Le Constellation Bar, un locale della stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. " Sono ancora sotto shock. Mi sembra che sia solo un incubo e che mi sveglierò", ha detto Nathan Huguenin, ragazzo di 19 anni che si trovava fuori dal locale quando è avvenuta la tragedia. "Ho visto persone che si spingevano a vicenda, cadendo giù dalle scale in preda al panico per scappare. So che alcuni non sono riusciti a uscire e purtroppo sono morti all'interno".

Crans-Montana, un giovane testimone: "Era come un film dell'orrore" - "Siamo andati via prima che i pompieri arrivassero, ho visto persone che non sapevano se i loro cari fossero ancora all'interno. repubblica.it

Crans-Montana, testimone: «È stato orribile, molte persone urlavano e cercavano di scappare» - (LaPresse) «Molte persone urlavano, cercavano di scappare, e ho visto molte persone sul pavimento e penso che queste persone fossero morte». msn.com

Dopo la strage di Crans-Montana, l'Italia attiva la macchina dei soccorsi. Tre pazienti gravemente ustionati in arrivo al centro specializzato del Niguarda. - facebook.com facebook

Esplosione a Crans-Montana, la conferenza stampa delle autorità svizzere - La diretta x.com

