Chi sono gli italiani dispersi dopo l’incendio a Crans-Montana | ‘Identificazioni difficili’

Dopo l’incendio a Crans-Montana, alcuni italiani risultano ancora dispersi. Le autorità svizzere stanno lavorando per le identificazioni, che si sono rivelate complesse a causa delle condizioni dell’incidente. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le famiglie italiane coinvolte, mentre si prosegue con le operazioni di ricerca e soccorso per chiarire la sorte dei dispersi.

Sei italiani ancora dispersi dopo il rogo in Svizzera. Sale l’angoscia per le famiglie italiane coinvolte nella tragedia di Crans-Montana, dove un incendio devastante ha colpito il locale Le Constellation durante la notte di Capodanno. Secondo quanto riferito dall’ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, sono sei gli italiani attualmente considerati dispersi, mentre non è ancora disponibile una lista ufficiale delle persone coinvolte fornita dalle autorità svizzere. La situazione resta fluida e drammatica: molti dei feriti non sono ancora identificabili, mentre il bilancio definitivo delle vittime non è stato confermato a causa delle gravi condizioni dei corpi recuperati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chi sono gli italiani dispersi dopo l’incendio a Crans-Montana: ‘Identificazioni difficili’ Leggi anche: Incendio Crans-Montana, dispersi anche degli italiani: ecco chi sono Leggi anche: Strage di giovanissimi nel rogo di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti, 115 feriti. Gli inquirenti: «L'unica via d'uscita dal locale era una scala angusta». Tajani: 6 italiani dispersi, 13 ricoverati Chi sono La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Esplosione a Crans-Montana, dalla dinamica dell'incendio alle vittime: cosa sappiamo; La strage di Capodanno a Crans Montana, cosa sappiamo finora e gli italiani coinvolti; Naufragio al largo della Libia: 116 migranti dispersi, solo un sopravvissuto. L’accusa delle Ong; Quella delle case cooperative a Milano è una crisi abitativa senza precedenti. Incendio Crans-Montana, dispersi anche degli italiani: ecco chi sono - Ci sono anche alcuni italiani tra le persone che risultano ancora disperse dopo la tragedia di Crans- msn.com

Strage di Crans Montana, ci sono italiani ricoverati e dispersi dopo l'esplosione del bar a Capodanno - È in continuo aggiornamento il bilancio della strage di Crans Montana: nel bar esploso erano presenti anche diversi italiani, come stanno ... virgilio.it

Chi sono gli italiani dispersi nell'incendio in Svizzera: "Aiutatemi a ritrovare mio figlio Giovanni" - Il 16enne era uscito con alcuni amici per festeggiare Capodanno proprio al lounge bar dove si è verificato l'incendio ... today.it

''Dall'incrocio dei dati che arrivano dall'unità di crisi della Farnesina, dall'ambasciata d'Italia a Berna, dal consolato d'Italia a Ginevra, risulta che ci sono 19 italiani dispersi e una dozzina di italiani ricoverati in diversi ospedali svizzeri''. Lo ha detto il vice premi - facebook.com facebook

Sono sei gli italiani che risultano ancora dispersi dopo la tragedia di Crans-Montana. Lo ha riferito l'ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado, precisando di non aver ancora ricevuto dalle autorità svizzere la lista ufficiale dei dispersi. Tra loro, se x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.