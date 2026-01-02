Situazione difficile servono rinforzi

Dopo la grave rissa avvenuta all'inizio dell’anno a San Benedetto, i sindacati di polizia Siulp e Sap hanno chiesto rinforzi immediati. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire la sicurezza pubblica e ristabilire l’ordine. La collaborazione tra le forze dell’ordine è fondamentale per affrontare efficacemente episodi di violenza e prevenire future criticità nella zona.

A seguito della sanguinosa rissa accaduta nel primo giorno dell'anno a San Benedetto, immediata è stata la reazione dei sindacati provinciali di polizia Siulp e Sap. Il segretario del Siulp, Benedetto Fanesi, si è congratulato col personale del commissariato per la professionalità e la rapidità con cui sono riusciti a risolvere la delicata situazione. "L'episodio rappresenta l'ennesima conferma dell'impegno costante della polizia di Stato sul territorio che, pur in presenza di note criticità, continua a garantire una presenza qualificata, determinata e tempestiva sul territorio rivierasco – scrive Fanesi che invita a investire sempre più sulla cultura della legalità – Anche oggi, l'attività svolta evidenzia un dato ormai incontrovertibile: la prontezza e la preparazione degli operatori, ma anche che una realtà come San Benedetto non può più essere considerata, esclusivamente, come località a vocazione turistica stagionale, ma un centro urbano che attrae un significativo pendolarismo giovanile legato ai fenomeni della cosiddetta 'movida' e con sacche di microcriminalità che impongono l'esigenza di irrobustire, costantemente, il dispositivo di sicurezza e di controllo del territorio in riviera.

