Eccellenza Zenith per continuare a sognare servono rinforzi

Nel 2025, Zenith Prato ha concluso un anno di risultati positivi sul campo. È il momento di fare un bilancio e riflettere sulle sfide future. Per mantenere e rafforzare questa crescita, sono necessari nuovi rinforzi. La squadra di via del Purgatorio guarda con fiducia al prossimo futuro, consapevole dell’importanza di consolidare le proprie basi per continuare a competere ai massimi livelli.

Un 2025 sul campo molto positivo per la Zenith Prato. Alla fine dell'anno solare è tempo di bilanci per la prima squadra di via del Purgatorio. La prima parte dell'anno si era conclusa con una salvezza ottenuta in serie D, se si guarda ai punti guadagnati sul campo. Poi la nota vicenda del tesseramento irregolare del difensore Tempestini, con punti di penalizzazione annessi, ha comportato la retrocessione in Eccellenza della squadra anche allora diretta in panchina da Simone Settesoldi (foto). Bilancio agrodolce (per essere gentili) insomma per quel che riguarda la prima esperienza in assoluto della Zenith Prato nel campionato principe del calcio dilettanti, la serie D appunto.

