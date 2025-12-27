Mister Cuccù e i rinforzi | Servono giocatori importanti

Una sosta che in casa Castelfidardo ci vuole per riordinare le idee e lavorare in vista del girone di ritorno. Soprattutto per cercare di commettere meno errori, qualcuno anche banale, che compromettono poi il risultato finale. Come è successo domenica a Sora, un ko che ha fatto male facendo trascorrere un brutto Natale in casa fidardense. "Non possiamo permetterci più battute di arresto" aveva detto mister Stefano Cuccù in sede di presentazione della partita del Claudio Tomei. Il tecnico aveva indicato poi in Marcello Trotta uno degli uomini più pericolosi. Non si era sbagliato. Proprio Trotta ha segnato la doppietta, tra la fine del primo tempo (su rigore) e l’inizio della ripresa (dopo una ventina di secondi) che è servita al Sora per centrare la rimonta vincente dopo il gol del provvisorio vantaggio segnato per il ’Castello’ dal giovane Abagnale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

