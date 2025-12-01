La magia di Stevie Wonder rivive al Miles Jazz Club | il live di Vito De Canzio

Palermotoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La magia di Stevie Wonder rivive al Miles Jazz Club grazie a un progetto che fonde eleganza jazz, groove irresistibile e tanta emozione.Un progetto di benny Amoroso.Al centro della scena la voce unica di Vito De Canzio, capace di attraversare sfumature soul, intensità funk e dolcezza melodica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Duetto Raffaella Carrà e Stevie Wonder/ Video 1986: da New York la magia del pop soul - Duetto tra Raffaella Carrà e Stevie Wonder: questa sera "Techetechetè" (Rai 1, ore 20. Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Magia Stevie Wonder Rivive