La magia di Stevie Wonder rivive al Miles Jazz Club | il live di Vito De Canzio
La magia di Stevie Wonder rivive al Miles Jazz Club grazie a un progetto che fonde eleganza jazz, groove irresistibile e tanta emozione.Un progetto di benny Amoroso.Al centro della scena la voce unica di Vito De Canzio, capace di attraversare sfumature soul, intensità funk e dolcezza melodica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
