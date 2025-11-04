Omaggio a Giorgio Gaber la serata al Miles Jazz Club
Una serata unica dedicata al genio ironico, poetico e profondo di Giorgio Gaber, uno dei più grandi interpreti della cultura italiana del ‘900. Sul palco del Miles Davis Jazz Club, l’eclettico Cocò Gulotta — attore e cantante di straordinario carisma — darà nuova vita all’universo di Gaber. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
CATANIA 31 OTTOBRE – 1 e 2 NOVEMBRE 2025 “Sogno di un’antica speranza” – Omaggio a Giorgio Gaber Teatro del Canovaccio – Via Gulli, 12 Un viaggio intenso e poetico nell’universo di Giorgio Gaber, tra musica, parole e teatro. Sul palco Gia - facebook.com Vai su Facebook
Ho reso omaggio presso la camera ardente al Comandante del 70mo Stormo dell’Aeronautica militare Simone Mettini e all’allievo pilota Lorenzo Nucheli, morti durante un volo di addestramento nei pressi di Latina. Ho incontrato i parenti dei due militari e acc - X Vai su X
Al Canovaccio Arcadipane racconta il pensiero critico di Giorgio Gaber in “Sogno di un’antica speranza” - Il sipario del Teatro del Canovaccio si apre con il sottofondo dell'annuncio al tg1 della scomparsa di Giorgio Gaber a soli 63 anni e il ricordo ... Lo riporta newsicilia.it
Maura Delpero al Festival di Venezia 2025, nella serata finale sfoggia un abito omaggio a Giorgio Armani - Con il suo fare essenziale e riservato, Maura Delpero si sta imponendo come una delle protagoniste inaspettate di questo Festival di Venezia 2025. vogue.it scrive