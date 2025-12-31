Disasi Juve c’è traffico per il difensore del Chelsea | non solo i bianconeri anche altre due big di Serie A studiano il colpo per gennaio Ultime
Disasi, difensore del Chelsea, è al centro delle attenzioni di diversi club italiani. La Juventus ha chiesto informazioni, mentre anche Milan e Roma monitorano la situazione. Tuttavia, la possibilità di un trasferimento in prestito è al momento limitata a causa delle regole sui limiti del roster dei Blues. Le trattative sono in evoluzione, con tutte le squadre interessate che valutano le opzioni disponibili per gennaio.
Disasi Juve, chieste informazioni all’entourage: Milan e Roma alla finestra ma la formula del prestito è bloccata dal regolamento sui limiti dei Blues. La caccia al difensore centrale rappresenta senza dubbio la priorità assoluta del calciomercato invernale della Vecchia Signora. Con l’urgenza di coprire i vuoti lasciati dagli infortuni nel reparto arretrato, la dirigenza sta scandagliando il mercato europeo alla ricerca di profili di spessore internazionale che possano integrarsi rapidamente negli schemi di Spalletti. In questo scenario frenetico, un nome nuovo e decisamente suggestivo è emerso direttamente dalla Premier League, stuzzicando la fantasia della dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
