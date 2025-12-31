Disasi Juve c’è traffico per il difensore del Chelsea | non solo i bianconeri anche altre due big di Serie A studiano il colpo per gennaio Ultime

Disasi, difensore del Chelsea, è al centro delle attenzioni di diversi club italiani. La Juventus ha chiesto informazioni, mentre anche Milan e Roma monitorano la situazione. Tuttavia, la possibilità di un trasferimento in prestito è al momento limitata a causa delle regole sui limiti del roster dei Blues. Le trattative sono in evoluzione, con tutte le squadre interessate che valutano le opzioni disponibili per gennaio.

