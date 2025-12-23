sci alpinismo allenamento a valfurva per 8 azzurri alla vigilia delle feste natalizie

A pochi giorni dalle festività natalizie, la squadra italiana di sci alpinismo prosegue il suo allenamento a Valfurva, in vista delle prossime competizioni di Coppa del Mondo e dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo la prima tappa stagionale negli Stati Uniti, gli otto azzurri si preparano con impegno per affrontare al meglio le sfide future. Un percorso di preparazione fondamentale per mantenere elevato il livello di competitività internazionale.

Archiviata la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo andata in scena tra il 6 ed il 7 dicembre sulle nevi americane di Solitude, prosegue la preparazione della Nazionale italiana di sci alpinismo verso i prossimi impegni del circuito maggiore e soprattutto verso il grande appuntamento dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il direttore tecnico Fabio Meraldi ha convocato infatti otto azzurri per una sessione di allenamento in programma nella giornata odierna (23 dicembre) a Valfurva in vista delle prossime gare internazionali: Alba De Silvestro, Katia Mascherona, Giulia Murada, Rocco Baldini, Michele Boscacci, Nicolò Canclini, Giovanni Rossi e Luca Tomasoni. 🔗 Leggi su Oasport.it

