Sci alpinismo | Alba De Silvestro campionessa italiana Vertical
Ottimi risultati per gli atleti valtellinesi ai campionati italiani Vertical di sci alpinismo, disputatisi a Piancavallo e che hanno previsto la salita fino al Rifugio Arneri, con 413 metri di dislivello positivo.Campionessa italianaLa parte del leone l'ha recitata Alba De Silvestro, valtellinese. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
