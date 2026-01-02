Scatta l’ora dei saldi | cosa c' è da sapere sugli sconti di fine stagione
Il 3 gennaio 2026 segnala l’inizio dei saldi invernali in Emilia-Romagna, con Bologna tra le prime città a partire. Questa è l’occasione per approfittare di sconti su abbigliamento, calzature e altri prodotti stagionali. È importante conoscere le regole e i diritti dei consumatori durante questa fase, per fare acquisti consapevoli e convenienti. Di seguito, una panoramica su cosa aspettarsi e come muoversi durante i saldi di fine stagione.
Sabato 3 gennaio 2026 scattano ufficialmente i saldi invernali a Bologna e in tutta l’Emilia-Romagna. Per sessanta giorni – fino a martedì 3 marzo – i consumatori potranno approfittare degli sconti, un appuntamento che coinvolge circa 4.800 esercizi commerciali in tutta la regione.Fiducia e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
