Al via i saldi invernali a Modena | cosa sapere su sconti regole e il commercio di prossimità

A partire da sabato 3 gennaio, iniziano i saldi invernali a Modena e provincia, in linea con le altre regioni italiane. Questa occasione offre l'opportunità di approfittare di sconti su diversi prodotti, nel rispetto delle normative vigenti. È importante conoscere le regole del commercio di prossimità e le modalità di acquisto per fare scelte consapevoli durante questa stagione di offerte.

Da sabato 3 gennaio prenderanno ufficialmente il via i saldi invernali a Modena e in provincia, in contemporanea con la maggior parte delle regioni italiane. Un appuntamento molto atteso, che segna il primo grande evento promozionale dell'anno e rappresenta un banco di prova importante sia per i commercianti che per i consumatori.

