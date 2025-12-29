Quando iniziano i saldi invernali 2026 in Toscana | la data e cosa c’è da sapere

I saldi invernali in Toscana del 2026 inizieranno sabato 3 gennaio e dureranno fino al 3 marzo, per un periodo di 60 giorni. È importante rispettare le date stabilite dalla normativa regionale e pianificare gli acquisti con anticipo, considerando anche eventuali promozioni dei negozi. La stagione rappresenta un’opportunità per trovare offerte su abbigliamento, calzature e altri prodotti, nel rispetto delle regole stabilite dalla legge.

Firenze, 29 dicembre 2025 – Saldi invernali, la partenza è vicina. In Toscana la caccia all'affare si aprirà infatti sabato 3 gennaio 2026, per concludersi dopo 60 giorni, quindi il 3 marzo. Le vendite promozionali, come da normativa, sono vietate già da un mese prima dell'inizio dei saldi, ma in molti, secondo Confesercenti, hanno già fatto acquisti scontati già nella giornata di Santo Stefano e per proseguire da sabato 27 dicembre. In Toscana i saldi invernali dovrebbero valere circa l'8% dei 6 miliardi stimati al livello nazionale, pari a 480 milioni, ma, fa presente Confesercenti, "le vendite anticipate ne stanno diluendo l'impatto".

