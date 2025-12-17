Alise Fmt | A Bagheria continuità assistenziale con pochi medici rabbia dei cittadini contro i camici bianchi

A Bagheria, il distretto sanitario più grande di Palermo affronta criticità nella continuità assistenziale, con pochissimi medici disponibili e crescente insoddisfazione tra i cittadini. Nonostante la presenza di un punto di emergenza territoriale e un ambulatorio H24, le risposte alle esigenze sanitarie si rivelano insufficienti, alimentando rabbia e frustrazione tra la popolazione. La situazione richiede attenzione e interventi concreti per migliorare i servizi e garantire cure efficaci.

