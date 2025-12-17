Alise Fmt | A Bagheria continuità assistenziale con pochi medici rabbia dei cittadini contro i camici bianchi
A Bagheria, il distretto sanitario più grande di Palermo affronta criticità nella continuità assistenziale, con pochissimi medici disponibili e crescente insoddisfazione tra i cittadini. Nonostante la presenza di un punto di emergenza territoriale e un ambulatorio H24, le risposte alle esigenze sanitarie si rivelano insufficienti, alimentando rabbia e frustrazione tra la popolazione. La situazione richiede attenzione e interventi concreti per migliorare i servizi e garantire cure efficaci.
Il distretto di Bagheria è il secondo distretto sanitario più grande della provincia di Palermo e per i servizi H24 per i cittadini conta con 1 Pte (punto di emergenza territoriale) e 1 ambulatorio di continuità assistenziale (con due guardie mediche) solo nella città di Bagheria. Ma il sistema. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
