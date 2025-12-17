Rinnovo Yildiz la Juve accelera per trattenere il talento turco La strategia della Vecchia Signira è chiara | continuano i dialoghi con la dirigenza

La Juventus intensifica le trattative per il rinnovo di Yildiz, puntando a blindare il talento turco e respingere le avances delle sirene inglesi. La Vecchia Signora ha una strategia ben definita: consolidare il suo gioiello e mantenere alta la qualità della rosa, rafforzando il progetto futuro. I dialoghi con la dirigenza si fanno sempre più intensi, segnale della volontà di mettere al sicuro una delle promesse più promettenti del panorama calcistico.

Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube, i contatti tra le parti sono costanti e mirano a definire i dettagli di un nuovo accordo a lungo termine.

Juventus, Yildiz nel mirino della Premier: rinnovo vicino? - La Juventus accelera per il rinnovo di Kenan Yildiz mentre cresce l'interesse della Premier League: cifre, scenari e strategie.

Rinnovo Yildiz: quando si può chiudere? La Juve prepara l'affondo - La Juventus vuole blindare Kenan Yildiz, che da giovane talento emergente è passato a essere il punto di riferimento della formazione bianconera.

