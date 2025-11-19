Hojbjerg Juventus | occasione di mercato a gennaio Può arrivare a Torino per queste due ragioni ecco rivelata la posizione della dirigenza sul danese

Hojbjerg Juventus: il danese potrebbe arrivare a Torino nel mercato di gennaio, piace per queste due ragioni. La posizione di Comolli. La lavagna tattica di Luciano Spalletti ha un vuoto da colmare, un tassello mancante per completare la trasformazione della Juventus. Il neo-tecnico bianconero, che sta lavorando durante la sosta per passare stabilmente al 4-3-3, ha individuato la priorità per il mercato di gennaio: un regista puro, un leader capace di dettare i tempi e garantire equilibrio. E secondo La Gazzetta dello Sport, il nome cerchiato in rosso è quello di Pierre-Emile Højbjerg. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il profilo: esperienza e carisma alla corte di De Zerbi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hojbjerg Juventus: occasione di mercato a gennaio. Può arrivare a Torino per queste due ragioni, ecco rivelata la posizione della dirigenza sul danese

