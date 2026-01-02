La Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare il centrocampo e trovare il regista ideale secondo le esigenze di Spalletti. Tra i nomi emersi, spicca quello di Marcelo Brozovic, noto per la sua dinamicità, la visione di gioco e la precisione nei passaggi. La società analizza attentamente le possibilità di un eventuale trasferimento, considerando le caratteristiche tecniche del giocatore e le esigenze tattiche della squadra.

La Juventus sta cercando un regista adeguato da inserire nel gioco di Spalletti, un giocatore dinamico, con una buona visione di gioco e precisione nei passaggi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Marcelo Brozovic, ora militante nell’Al-Nassr, sarebbe un nome finito nella lista dei possibili acquisti del mercato bianconero. Riportare l’ex Inter in Serie A potrebbe essere una mossa vincente, ma la Juventus dovrà confrontarsi con l’alto ingaggio che percepisce in Arabia. La fine della storia con l’Al-Nassr e il sogno di tornare nel Vecchio Continente. Come riportato da Sport Mediaset, il giocatore croato non avrebbe ancora accettato l’offerta di rinnovo dell’Al-Nassr, lasciando così intendere di volersi guardare altrove. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Rinforzi a centrocampo: spunta il nome di Marcelo Brozovic

