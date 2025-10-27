Calciomercato Inter spunta un nome clamoroso per il centrocampo
Calciomercato Inter. L’ Inter sta impostando il proprio piano di rafforzamento in vista delle prossime stagioni: come scritto da TuttoMercatoWeb “ L’Inter per cambiare volto ha bisogno di inserire in rosa un giocatore per reparto che abbia esperienza a livello internazionale “. In particolare, il centrocampo è stato identificato come area prioritaria, e Bernardo Silva figura tra i profili osservati con maggiore attenzione. Il centrocampista portoghese, in forza al Manchester City, incarna la qualità, l’esperienza e la visibilità internazionale che l’ Inter vorrebbe innestare nella propria struttura. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
