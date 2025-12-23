Inter News 24 Brozovic o Frattesi? La Juve alla ricerca di rinforzi a centrocampo: l’intreccio di mercato che coinvolge anche l’Inter. Il punto. Con la finestra invernale di mercato ormai imminente, la Juventus ha individuato nel centrocampo il reparto nevralgico su cui intervenire con urgenza. Luciano Spalletti, attuale tecnico bianconero, ha chiesto alla società uno sforzo preciso: serve un regista in grado di garantire intensità e ritmi alti, per non gravare eccessivamente sulle spalle del francese Khephren Thuram e di Manuel Locatelli. Stando all’analisi de La Stampa, sono state accantonate le suggestioni provenienti dall’Arabia Saudita relative a Franck Kessié e all’ex nerazzurro Marcelo Brozovic, considerati profili troppo costosi e non più abituati al calcio competitivo europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Brozovic o Frattesi? La Juve alla ricerca di rinforzi a centrocampo: l’intreccio che coinvolge anche l’Inter

Leggi anche: Calciomercato Juve: intreccio Frattesi Thuram con l’Inter? Rivelazione di Moretto sui movimenti a centrocampo dei bianconeri… Cosa succede

Leggi anche: Inter Juve, intreccio di mercato che prende forma: Frattesi Thuram lo scambio che può accendere l’asse Milano Torino nella sessione di gennaio! La rivelazione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Al Nassr, Brozovic sogna il ritorno in Europa: Inter e Juve...; Juve, regista cercasi: Højbjerg e Frattesi nel mirino.

Juve, valutati Kessie e Brozovic. Intrigo Frattesi: vuole lasciare l’Inter. Servirebbe… - La Juve è alla ricerca di un centrocampista per accontentare Luciano Spalletti. msn.com