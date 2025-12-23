Brozovic o Frattesi? La Juve alla ricerca di rinforzi a centrocampo | l’intreccio che coinvolge anche l’Inter
Inter News 24 Brozovic o Frattesi? La Juve alla ricerca di rinforzi a centrocampo: l’intreccio di mercato che coinvolge anche l’Inter. Il punto. Con la finestra invernale di mercato ormai imminente, la Juventus ha individuato nel centrocampo il reparto nevralgico su cui intervenire con urgenza. Luciano Spalletti, attuale tecnico bianconero, ha chiesto alla società uno sforzo preciso: serve un regista in grado di garantire intensità e ritmi alti, per non gravare eccessivamente sulle spalle del francese Khephren Thuram e di Manuel Locatelli. Stando all’analisi de La Stampa, sono state accantonate le suggestioni provenienti dall’Arabia Saudita relative a Franck Kessié e all’ex nerazzurro Marcelo Brozovic, considerati profili troppo costosi e non più abituati al calcio competitivo europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juve: intreccio Frattesi Thuram con l’Inter? Rivelazione di Moretto sui movimenti a centrocampo dei bianconeri… Cosa succede
Leggi anche: Inter Juve, intreccio di mercato che prende forma: Frattesi Thuram lo scambio che può accendere l’asse Milano Torino nella sessione di gennaio! La rivelazione
Al Nassr, Brozovic sogna il ritorno in Europa: Inter e Juve...; Juve, regista cercasi: Højbjerg e Frattesi nel mirino.
Juve, valutati Kessie e Brozovic. Intrigo Frattesi: vuole lasciare l’Inter. Servirebbe… - La Juve è alla ricerca di un centrocampista per accontentare Luciano Spalletti. msn.com
Juventus, sondaggio per Brozovic: Comolli vigila sul futuro del croato - La Juventus continua a muoversi con grande cautela sul mercato dei centrocampisti, alla ricerca di profili di caratura internazionale capaci di alzare il tasso tecnico della rosa a disposizione ... tuttojuve.com
Juve alla ricerca di un mediano sul mercato: svelati i tre nomi in corsa - Fin dal primo contatto con Damien Comolli, Luciano Spalletti l'ha definito una priorità: più facile a giugno che ora, ecco tutti i nomi per il centrocampo ... msn.com
Non ci sono altre vie, x far riemergere il centrocampo della #Juve ci vogliono acquisti di spessore e qualche sacrificio economico:Tonali, Kessie, B.Silva, Frattesi, Brozovic, Goretska, Ederson ecc. #Conte ha rivitalizzato uno scarto dello United, anzi 2, consider x.com
Brozovic Juve, l’ex Inter è ad un bivio tra rinnovo e addio Le ultime - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.