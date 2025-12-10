Ecolan inaugura il nuovo impianto per il trattamento dell' organico
Domani, giovedì 11 dicembre, sarà inaugurato il nuovo impianto EcoLan per il trattamento della Forsu, un passo importante nel ciclo integrato della gestione dei rifiuti. Questa infrastruttura rappresenta un esempio di economia circolare avanzata, contribuendo a migliorare l’efficienza e la sostenibilità sul territorio.
Rifiuti, nel Parco della transizione ecologica di Lanciano al via un nuovo impianto per l'organico - La Ecolan spa, società a capitale interamente pubblico che ha in carico la gestione dei servizi d'igiene urbana per i 220mila abitanti residenti nel vasto territorio Frentano, Sangro-
