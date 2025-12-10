Ecolan inaugura il nuovo impianto per il trattamento dell' organico

Chietitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, giovedì 11 dicembre, sarà inaugurato il nuovo impianto EcoLan per il trattamento della Forsu, un passo importante nel ciclo integrato della gestione dei rifiuti. Questa infrastruttura rappresenta un esempio di economia circolare avanzata, contribuendo a migliorare l’efficienza e la sostenibilità sul territorio.

