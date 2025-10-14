Polla la Regione finanzia la bonifica dell' impianto di trattamento rifiuti dismesso

La Giunta Regionale della Campania ha approvato un provvedimento per la sicurezza ambientale e la salute dei cittadini: con la Delibera n. 683 del 3 ottobre 2025 la Regione ha disposto i primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica sugli impianti di trattamento rifiuti dismessi nei Comuni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it