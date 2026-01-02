Riecco il grande teatro per famiglie Si parte dall’armadio della Befana

Riecco il grande teatro per famiglie, con un nuovo spettacolo che prende vita dall’armadio della Befana. Una zia enigmatica e originale, con un armadio ricco di calze di ogni forma e colore, ci accompagnerà in un’avventura fatta di storie e sorprese. Un’occasione per vivere un momento di divertimento e fantasia, adatto a grandi e piccoli, nel rispetto di un’atmosfera calda e autentica.

Una zia misteriosa e bizzarra, dotata di un armadio speciale, zeppo di calze di ogni tipo, colorate, tinta unita, a righe e soprattutto spaiate. Calze che a un certo punto prenderanno vita e daranno origine a racconti fantastici, con personaggi divertenti e originali, tra gnomi-calza, papere-calza, incantatori di calza-serpenti e pinguini-pedalini. In questo caos, solo l'aiuto dei bambini e di un goffo nipote burattinaio permetterà a zia Egeria di mettere di nuovo tutto in ordine, alla fine. È la storia fantasiosa e poetica che verrà portata in scena a Lissone con lo spettacolo teatrale per bambini e famiglie dal titolo "Il meraviglioso armadio della Befana": l'evento si terrà domani alle 16 sul palco dell'auditorium di Palazzo Terragni, in piazza Libertà, e avrà per protagonista la compagnia Teatro del Corvo.

