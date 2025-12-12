Anziani soli famiglie spezzate | la non-stop natalizia del Telefono Amico per chi si sente solo e ha bisogno di sapere che dall' altra parte qualcuno è pronto ad ascoltare
Durante le festività natalizie, molte persone si sentono isolate e in cerca di ascolto. Il Telefono Amico offre supporto continuo a chi si sente solo, in particolare agli anziani e alle famiglie spezzate, garantendo una presenza rassicurante nelle ore più solitarie della notte di Natale.
L a notte di Natale, quando le strade si svuotano e le case si riempiono di luci e tavole imbandite, non tutti hanno la fortuna di festeggiare insieme con familiari e amici. Purtroppo, c’è chi è obbligato a vivere il peso di un silenzio che diventa, soprattutto nei giorni di festa, insostenibile. In quel momento una voce dall’altra parte del telefono può fare la differenza, può diventare un’ancora. Lo sa bene Telefono Amico Italia, l’organizzazione che da oltre cinquant’anni offre ascolto a chi si sente solo o in difficoltà e che torna anche quest’anno con la sua “Non Stop di Natale”: linee aperte senza interruzioni dalla Vigilia fino alla mezzanotte di Santo Stefano. 🔗 Leggi su Iodonna.it
