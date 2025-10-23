Il grande e potente Oz | spettacolo per famiglie al teatro Tosti di Ortona

Chietitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre, alle ore 17.30, il teatro Tosti di Ortona apre le porte al teatro per le famiglie con la nuova produzione del Cantiere di Illusioni: “Il grande e potente Oz”, con la regia e la scena dell’artista internazionale Oscar Strizzi.Un viaggio tra sogno e realtà, dove la magia del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Un potente prequel della storia di Oz - La Disney e Sam Raimi ripropongono l’ennesima versione del mago di Oz; ma non è la stessa storia, ma il prequel, un genere oggi di successo. Come scrive mymovies.it

Il grande e potente Oz ancora in vetta - Dopo il boom della scorsa settimana, Il grande e potente Oz e' ancora in vetta alla classifica degliincassi cinematografici del weekend con 2. Riporta ilsecoloxix.it

Usa, senza rivali Grande e potente Oz - Il grande e potente Oz e' ancora intesta al box office Usa e Canada, dove supera tutti anche questasettimana a grande distanza con 42. Come scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Potente Oz Spettacolo