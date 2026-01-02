Regione Casa Riformista Salerno | Soddisfazione per nomina Saggese ad assessore

La Regione esprime soddisfazione per la nomina di Angelica Saggese ad assessore regionale al Lavoro e alla Formazione. Casa Riformista della provincia di Salerno ha manifestato il proprio apprezzamento per questa scelta, ritenendo che possa contribuire positivamente allo sviluppo delle politiche del lavoro e della formazione nella regione. La nomina rappresenta un passo importante per rafforzare l’azione amministrativa e le iniziative in questi settori.

Casa Riformista della provincia di Salerno esprime “pieno apprezzamento” per la nomina di Angelica Saggese ad assessore regionale al Lavoro e alla Formazione. "Ad Angelica Saggese - sottolineano Tommaso Pellegrino, Aniello Salzano e Gianfranco Valiante - espressione autorevole del territorio. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

