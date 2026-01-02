Regione Casa Riformista Salerno | Soddisfazione per nomina Saggese ad assessore

La Regione esprime soddisfazione per la nomina di Angelica Saggese ad assessore regionale al Lavoro e alla Formazione. Casa Riformista della provincia di Salerno ha manifestato il proprio apprezzamento per questa scelta, ritenendo che possa contribuire positivamente allo sviluppo delle politiche del lavoro e della formazione nella regione. La nomina rappresenta un passo importante per rafforzare l’azione amministrativa e le iniziative in questi settori.

Casa Riformista della provincia di Salerno esprime “pieno apprezzamento” per la nomina di Angelica Saggese ad assessore regionale al Lavoro e alla Formazione. "Ad Angelica Saggese - sottolineano Tommaso Pellegrino, Aniello Salzano e Gianfranco Valiante - espressione autorevole del territorio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Angelica Saggese nominata assessore regionale : "Il talento va tutelato e valorizzato" Leggi anche: Giunta Fico, accordo Casa Riformista-Noi di Centro per il gruppo unico: via libera all’assessore alle Aree Interne La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Angelica Saggese nominata assessore regionale : Il talento va tutelato e valorizzato; Regione, Fico tra giunta e primi malumori interni; Consiglio regionale Campania, subito spaccatura: Avs, renziani e Mastella contro Pd, deluchiani e M5S pigliatutto; Regione Campania, count-down per la nuova giunta: «Tutto dipende dal nodo Bonavitacola». Regione, Casa Riformista Salerno: "Soddisfazione per nomina Saggese ad assessore" - Casa Riformista della provincia di Salerno esprime “pieno apprezzamento” per la nomina di Angelica Saggese ad assessore regionale al Lavoro e alla Formazione. msn.com

Casa Riformista Salerno: “Ok scelta assessore Saggese, ora costruire partito credibile” - StampaCasa Riformista della provincia di Salerno esprime pieno apprezzamento per la nomina di Angelica Saggese ad assessore regionale al Lavoro e alla Formazione. salernonotizie.it

Angelica Saggese nominata assessore regionale : "Il talento va tutelato e valorizzato" - “È con profonda emozione e un forte senso di responsabilità che inizia oggi il mio percorso come Assessore al Lavoro ed alla Formazione della Regione Campania. salernotoday.it

Casa editrice migliore per il concorso concorso regione Sicilia funzionari cpi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.