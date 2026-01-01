Angelica Saggese nominata assessore regionale | Il talento va tutelato e valorizzato

Angelica Saggese, nominata assessore regionale al Lavoro e alla Formazione della Campania, esprime il suo impegno nel tutelare e valorizzare il talento. Con un senso di responsabilità e determinazione, avvia questo nuovo percorso volto a promuovere politiche volte allo sviluppo delle competenze e alla crescita del territorio. La sua nomina rappresenta un passo importante per rafforzare il ruolo della formazione nel contesto regionale.

“È con profonda emozione e un forte senso di responsabilità che inizia oggi il mio percorso come Assessore al Lavoro ed alla Formazione della Regione Campania. Rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti a Tommaso Pellegrino, innanzitutto un amico sincero e leale, un grande leader politico che ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Angelica Saggese nominata assessore regionale : "Il talento va tutelato e valorizzato" Leggi anche: Azione Perugia: “Eurochocolate è un patrimonio della città. Va tutelato e valorizzato” Leggi anche: "Uno Stretto che va tutelato, conservato e valorizzato": Avs aderisce alla manifestazione No Ponte Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Angelica Saggese nominata assessore regionale : Il talento va tutelato e valorizzato; Fico nomina la Giunta regionale della Campania. Dentro anche il vice di De Luca Bonavitacola; Il Governatore Fico nomina la nuova giunta regionale. Ma non c'è un casertano tra gli assessori; La prima giunta regionale di Fico prende corpo: ecco i papabili assessori in Campania. La giunta regionale spacca Italia Viva in Campania: Saggese assessore, Cesaro pronto a rompere con Renzi - Fibrillazioni in area renziana: in Consiglio contro M5s e Pd per le commissioni, al loro interno per la possibile designazione di Saggese come assessora ... fanpage.it

Campania, Roberto Fico nomina la nuova giunta regionale: chi sono i 10 assessori - Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 assessori. msn.com

Regione Campania, le reazioni alla nuova giunta varata dal presidente Roberto Fico - Si tratta di dieci assessori, tra cui quattro donne; vicepresidente è Mario Casillo del Pd. msn.com

Giunta Regionale Campania. Angelica Saggese (Casa Riformista) è la nuova Assessora Regionale al Lavoro ed alla Formazione. #RegioneCampania #giuntaregionale #CasaRiformista #MatteoRenzi #robertofico #AgendaPolitica https://www.agendapolitica - facebook.com facebook

Fico vicino alla nomina della giunta, Morniroli sarà terzo assessore per il Pd. Governatore sceglie le deleghe. Da Renzi scelta tra Teresa Bellanova e Angelica Saggese #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.