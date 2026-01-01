Angelica Saggese nominata assessore regionale | Il talento va tutelato e valorizzato

Angelica Saggese, nominata assessore regionale al Lavoro e alla Formazione della Campania, esprime il suo impegno nel tutelare e valorizzare il talento. Con un senso di responsabilità e determinazione, avvia questo nuovo percorso volto a promuovere politiche volte allo sviluppo delle competenze e alla crescita del territorio. La sua nomina rappresenta un passo importante per rafforzare il ruolo della formazione nel contesto regionale.

“È con profonda emozione e un forte senso di responsabilità che inizia oggi il mio percorso come Assessore al Lavoro ed alla Formazione della Regione Campania. Rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti a Tommaso Pellegrino, innanzitutto un amico sincero e leale, un grande leader politico che ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

