Giunta Fico accordo Casa Riformista-Noi di Centro per il gruppo unico | via libera all’assessore alle Aree Interne

Oggi si apre un nuovo capitolo nella politica locale con l’approvazione dell’accordo tra Casa Riformista e Noi di Centro per la creazione di un gruppo unico. La giunta ha dato il via libera all’assessore alle Aree Interne, segnando un passo importante nella collaborazione tra le forze politiche coinvolte. Un evento che potrebbe influenzare il futuro amministrativo della regione, con un’attenzione particolare alle questioni territoriali e alla stabilità politica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Oggi è il giorno della giunta. Per Noi di Centro la casella sembra già segnata. La designazione di Maria Carmela Serluca appare ormai certa. A lei dovrebbero andare le deleghe alle Aree Interne e all’Innovazione. Più complicato, invece, l’abbinamento con l’Agricoltura. Una delega pesante. E ancora contesa. Nel frattempo a poche ore dall’inizio del primo Consiglio regionale della Campania nasce ufficialmente il gruppo unico Casa Riformista – Noi di Centro. Un’intesa politica, prima ancora che numerica, che mette insieme cinque consiglieri e alza il baricentro dell’area moderata a sostegno del presidente Roberto Fico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

