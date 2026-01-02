Real Sociedad-Atletico Madrid domenica 04 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Diamo fiducia ai Colchoneros

Domenica 4 gennaio alle 21:00 si disputa la partita tra Real Sociedad e Atletico Madrid ad Anoeta. In questo articolo trovi le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con un’attenzione particolare ai possibili esiti. L’Atletico, attualmente terzo in classifica, punta a consolidare la propria posizione e a sfidare la seconda posizione occupata dalla Real Sociedad. Un match importante per la classifica e l’andamento della stagione.

Domenica notte è in programma una sfida molto importante ad Anoeta, tra Real Sociedad e Atletico Madrid: i Colchoneros sono terzi in classifica e vogliono provare ad insidiare la seconda piazza detenuta dai rivali cittadini. La squadra di Simeone cercherà dunque il colpo grosso a San Sebastian: qui troverà una Real Sociedad che ha deciso . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

