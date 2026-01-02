Real Sociedad-Atletico Madrid domenica 04 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Diamo fiducia ai Colchoneros

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 21:00 si svolge la partita tra Real Sociedad e Atletico Madrid ad Anoeta. Analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alla squadra madrilena, che sta cercando di consolidare il proprio ruolo in classifica. Una sfida che promette equilibrio e interesse, con i Colchoneros che puntano a ottenere un risultato positivo in trasferta.

Domenica notte è in programma una sfida molto importante ad Anoeta, tra Real Sociedad e Atletico Madrid: i Colchoneros sono terzi in classifica e vogliono provare ad insidiare la seconda piazza detenuta dai rivali cittadini. La squadra di Simeone cercherà dunque il colpo grosso a San Sebastian: qui troverà una Real Sociedad che ha deciso . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Real Sociedad-Atletico Madrid (domenica 04 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Diamo fiducia ai Colchoneros Leggi anche: Real Sociedad-Atletico Madrid (domenica 04 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi cercano di risollevarsi Leggi anche: Atletico Madrid-Saint-Gilloise (Champions League, 04-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria convincente per i Colchoneros? La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Real Sociedad - Atletico Madrid in Diretta Streaming | IT; Dove vedere Real Sociedad-Atletico Madrid in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Real Sociedad-Atletico live: streaming gratis e diretta TV del match di Liga; Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid 4 gennaio 2026 Liga. Pronostico Real Sociedad vs Atlético Madrid – 4 Gennaio 2026 - La sfida tra Real Sociedad e Atlético Madrid, valida per La Liga, accenderà la serata del 4 Gennaio 2026 al Reale Arena con calcio d’inizio alle 21:00. news-sports.it

Calciomercato, Simeone su Raspadori: "Le cose nel calcio cambiano da un giorno all'altro" - L'allenatore dell'Atletico Madrid ha parlato in conferenza stampa del futuro di Giacomo Raspadori: "Niente nel suo atteggiamento lascia presagire un suo addio. sport.sky.it

Real Sociedad-Atletico live: streaming gratis e diretta TV del match di Liga - Atletico in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga ... msn.com

" Io dopo la cessione di Castellanos andrei su Oyarzabal della Real Sociedad. Lui è il centravanti ideale di Sarri. Penso che, conoscendo il mercato, non puoi non fare una chiamata per informarti delle condizioni dell’affare”. #GiulioCardone - facebook.com facebook

Per il ruolo di centrocampista "box to box", il preferito #Juve resta sempre Davide #Frattesi (per cui ci sono contatti da oltre un anno con il suo entourage). Due degli altri osservati sono Quinten #Timber (Feyenoord) e Luka #Sucic (Real Sociedad). x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.