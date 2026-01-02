Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 21:00 si svolge la sfida tra Real Sociedad e Atletico Madrid ad Anoeta. Un incontro che vede i baschi desiderosi di risalire in classifica, mentre gli ospiti puntano a consolidare la loro posizione. In questa pagina troverai le formazioni, le quote e i pronostici per un appuntamento importante nel campionato spagnolo.

Domenica notte è in programma una sfida molto importante ad Anoeta, tra Real Sociedad e Atletico Madrid: i Colchoneros sono terzi in classifica e vogliono provare ad insidiare la seconda piazza detenuta dai rivali cittadini. La squadra di Simeone cercherà dunque il colpo grosso a San Sebastian: qui troverà una Real Sociedad che ha deciso . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Sociedad-Atletico Madrid (domenica 04 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi cercano di risollevarsi

