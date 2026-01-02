Real Sociedad-Atletico Madrid domenica 04 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I baschi cercano di risollevarsi
Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 21:00 si svolge la sfida tra Real Sociedad e Atletico Madrid ad Anoeta. Un incontro che vede i baschi desiderosi di risalire in classifica, mentre gli ospiti puntano a consolidare la loro posizione. In questa pagina troverai le formazioni, le quote e i pronostici per un appuntamento importante nel campionato spagnolo.
Domenica notte è in programma una sfida molto importante ad Anoeta, tra Real Sociedad e Atletico Madrid: i Colchoneros sono terzi in classifica e vogliono provare ad insidiare la seconda piazza detenuta dai rivali cittadini. La squadra di Simeone cercherà dunque il colpo grosso a San Sebastian: qui troverà una Real Sociedad che ha deciso . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Real Sociedad y Atlético de Madrid se miden por la fecha 18 - El cotejo entre Real Sociedad y Atlético de Madrid, por la fecha 18 de la Liga, se jugará el próximo domingo 4 de enero, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Anoeta. prensalibre.com
Posibles alineaciones de Real Sociedad y Atlético de Madrid en la jornada 18 de LaLiga - Real Sociedad y Atlético de Madrid disputan este domingo, a partir de las 21. eldesmarque.com
El Atlético de Madrid se prepara para enfrentarse el domingo en San Sebastián a la Real Sociedad - Segundo entrenamiento del año del Atlético de Madrid, que el domingo próximo se enfrenta en San Sebastián a la Real Sociedad. abc.es
Martin Zubimendi yana da warewa a Arsenal, Zuwa yanzu ya riga ya zarce wallon da ya ci da kuma taimakawa wajen cin kwallaye a kakar wasa ta bara a Real Sociedad Kuma ya yi hakan a wasanni kaan. Arsenal: 23 | 3 | 3 R. Sociedad: - facebook.com facebook
