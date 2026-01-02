Un uomo di 56 anni, precedentemente fermato per rapina aggravata, è ora indagato in relazione alla morte di Aurora Livoli, trovata senza vita in via Paruta, periferia nord di Milano. Le telecamere di sorveglianza lo riprendono vicino alla vittima, portando alla sua iscrizione nel registro degli indagati. La vicenda è al centro dell’attenzione delle autorità, che continuano le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

AGI - L'avevano fermato per una rapina aggravata il 30 dicembre. Poi sono emersi indizi che lo ricollegano alla morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni il cui cadavere è stato trovato lunedì scorso in un cortile di via Paruta, alla periferia nord di Milano. Ancora in corso, intanto, l'autopsia, che dovrà far luce sulle cause del decesso. I militari del Nucleo Investigativo di Milano e del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Monforte avevano sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un uomo di 56 anni peruviano, con precedenti per violenza sessuale, irregolare sul territorio nazionale, per tentata rapina aggravata commessa ai danni di una 19enne peruviana. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ragazza trovata morta a Milano: indagato un 56enne ripreso dalle telecamere con la vittima

Leggi anche: Ragazza trovata a morta a Milano: è una 19enne residente nel Lazio. Si cerca un uomo ripreso dalle telecamere con lei

Leggi anche: Identificata la ragazza trovata morta a Milano: è Aurora Livoli, 19enne romana. E’ caccia all’uomo ripreso dalle telecamere

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Donna trovata morta a Milano, i carabinieri lanciano un appello per identificarla: si chiamava Aurora Livoli; Milano, identificata la donna trovata morta in un cortile: è una 19enne di Latina; Donna trovata morta in un cortile, a Milano. Carabinieri diffondono immagini per identificarla; Milano, i video della donna misteriosa trovata morta in via Paruta. L'appello degli inquirenti: «Chi la riconosce chiami il 112».

Aurora Livoli, c’è un indagato nel caso della ragazza trovata morta a Milano - Nuovi possibili sviluppi nel caso di Aurora Livoli, la ragazza trovata morta a Milano. dire.it