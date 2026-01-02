Ragazza trovata morta a Milano | indagato un 56enne ripreso dalle telecamere con la vittima
Un uomo di 56 anni, precedentemente fermato per rapina aggravata, è ora indagato in relazione alla morte di Aurora Livoli, trovata senza vita in via Paruta, periferia nord di Milano. Le telecamere di sorveglianza lo riprendono vicino alla vittima, portando alla sua iscrizione nel registro degli indagati. La vicenda è al centro dell’attenzione delle autorità, che continuano le indagini per chiarire le circostanze del decesso.
AGI - L'avevano fermato per una rapina aggravata il 30 dicembre. Poi sono emersi indizi che lo ricollegano alla morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni il cui cadavere è stato trovato lunedì scorso in un cortile di via Paruta, alla periferia nord di Milano. Ancora in corso, intanto, l'autopsia, che dovrà far luce sulle cause del decesso. I militari del Nucleo Investigativo di Milano e del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Monforte avevano sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un uomo di 56 anni peruviano, con precedenti per violenza sessuale, irregolare sul territorio nazionale, per tentata rapina aggravata commessa ai danni di una 19enne peruviana. 🔗 Leggi su Agi.it
