Quando torna in campo Sinner? Il big match con Alcaraz prima tappa verso gli Australian Open
Dopo il torneo di Montecarlo, Jannik Sinner si prepara a tornare in campo. La sua prossima partita, contro Alcaraz, rappresenta un importante passo verso gli Australian Open. Gli impegni del 2026 sono ormai alle porte, e il tennista italiano si appresta a disputare le prime competizioni ufficiali dell’anno, consolidando la sua preparazione e la sua posizione nel circuito internazionale.
(Adnkronos) – Archiviato il capodanno a Montecarlo, per Jannik Sinner è ora di pensare ai primi impegni del 2026. Il fuoriclasse azzurro sta svolgendo la preparazione per la nuova stagione, per tornare subito in campo al top con l’obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva agli Australian Open e lanciare la nuova sfida a Carlos Alcaraz per il numero uno. Ma quali saranno i primi appuntamenti del calendario per il numero 2 del ranking Atp? Ecco quando tornerà in campo Sinner. La prima curiosità è che per vedere la sfida Sinner-Alcaraz non servirà aspettare la finale degli Australian Open o dei prossimi Masters 1000, visto che il 10 gennaio l’azzurro e lo spagnolo si affronteranno in un match d’esibizione a Seul, in Corea del Sud. 🔗 Leggi su Seriea24.it
#Tennis Dal 2 gennaio si torna in campo con la #UnitedCup (il torneo per le squadre nazionali miste) in attesa degli @AustralianOpen, dal 18/01. Al #GR1 Paolo Bertolucci parla di quello che la nuova stagione ci riserverà.
