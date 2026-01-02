Quando torna in campo Sinner? Il big match con Alcaraz prima tappa verso gli Australian Open

Dopo il torneo di Montecarlo, Jannik Sinner si prepara per i prossimi impegni stagionali. Il suo ritorno in campo è atteso prima del grande match con Alcaraz, che rappresenta un importante passo verso gli Australian Open. Restano da definire le date precise, ma l'obiettivo è riprendere la forma e affrontare con concentrazione le sfide di inizio anno.

(Adnkronos) – Archiviato il capodanno a Montecarlo, per Jannik Sinner è ora di pensare ai primi impegni del 2026. Il fuoriclasse azzurro sta svolgendo la preparazione per la nuova stagione, per tornare subito in campo al top con l'obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva agli Australian Open e lanciare la nuova sfida a Carlos . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Quando torna Jannik Sinner? Le esibizioni e gli avversari prima degli Australian Open 2026 Leggi anche: Quando torna a giocare Jannik Sinner? Tre esibizioni e gli avversari prima degli Australian Open 2026 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sinner quando gioca? Sfida con Alcaraz prima degli Australian Open, ecco quando torna in campo e quando può tornare numero uno del ranking; Il Natale di Jannik Sinner, poi all in sul 2026: il piano per tornare numero 1; Quando torna in campo Sinner? Dopo il capodanno a Montecarlo, avvicinamento all'Aus Open; Sinner quando gioca? Sfida con Alcaraz prima degli Australian Open, ecco quando torna in campo e quando può tornare numero uno del ranking. Quando torna in campo Sinner? Il big match con Alcaraz prima tappa verso gli Australian Open - Il fuoriclasse azzurro scenderà in campo tra pochi giorni in un'esibizione di lusso contro Alcaraz. adnkronos.com

Quando torna in campo Jannik Sinner nel 2026? Dopo il capodanno a Montecarlo, calendario e avvicinamento all'Australian Open - Scopriamo quando debutta Jannik Sinner nel 2026 e l'elenco degli impegni verso l'appuntamento Slam a Melbourne. eurosport.it

Sinner quando gioca? Sfida con Alcaraz prima degli Australian Open, ecco quando torna in campo e quando può tornare numero uno del ranking - Manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner che, dopo aver chiuso in bellezza il 2025 con il trionfo alle Atp Finals di Torino, si sta dedicando al relax e alla famiglia. ilmessaggero.it

#Tennis Dal 2 gennaio si torna in campo con la #UnitedCup (il torneo per le squadre nazionali miste) in attesa degli @AustralianOpen, dal 18/01. Al #GR1 Paolo Bertolucci parla di quello che la nuova stagione ci riserverà. Emilio Mancuso #GR1 x.com

Radio1 Rai. . #Tennis Dal 2 gennaio si torna in campo con la #UnitedCup (il torneo per le squadre nazionali miste) in attesa degli #AustralianOpen, dal 18/01. Al #GR1 Paolo Bertolucci parla di quello che la nuova stagione ci riserverà. Emilio Mancuso #GR1 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.