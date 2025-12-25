Jannik Sinner ha concluso le tre settimane di allenamento a Dubai. L’altoatesino, supportato dal proprio staff, ha svolto una preparazione mirata nella fase di post-season, lavorando su tutti gli aspetti del suo gioco. Particolare attenzione è stata dedicata al servizio e allo sviluppo del fondo aerobico, anche in relazione alle alte temperature degli Emirati Arabi Uniti. L’azzurro guarda ora al 2026 con grande motivazione, proiettandosi verso i primi impegni della nuova stagione. Il primo appuntamento di rilievo sarà rappresentato dagli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando torna Jannik Sinner? Le esibizioni e gli avversari prima degli Australian Open 2026

Leggi anche: Quando torna Jannik Sinner? Prevista una esibizione prima degli Australian Open

Leggi anche: Calendario Jannik Sinner: quando torna a giocare e i tre eventi prima degli Australian Open. C’è una novità

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Quando torna Jannik Sinner? Le esibizioni e gli avversari prima degli Australian Open 2026; Calendario Jannik Sinner, il programma di gennaio 2026: tre eventi prima dell’Australian Open; Ora è ufficiale: anche Sinner parteciperà al Million Dollar 1 Point Slam con Alcaraz e Kyrgios; 1 Point Slam a Melbourne, ci sarà anche Sinner.

Quando torna Jannik Sinner? Le esibizioni e gli avversari prima degli Australian Open 2026 - L’altoatesino, supportato dal proprio staff, ha svolto una preparazione mirata nella ... oasport.it

Sinner e Hasanovic inseparabili, Laila insegue Jannik a casa da mamma e papà per Natale: l’indizio social - Sinner lascia Dubai dopo aver concluso la preparazione e torna da mamma e papà a casa per Natale, dove potrebbe raggiungerlo anche Laila Hasanovic ... sport.virgilio.it