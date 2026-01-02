Principio d' incendio vicino l' aeroporto d' Abruzzo | a fuoco alberi e sterpaglie

Nel pomeriggio del 2 gennaio, si è verificato un principio d'incendio nelle vicinanze dell'aeroporto d'Abruzzo, coinvolgendo alberi e sterpaglie lungo la Tiburtina. L'intervento delle squadre di emergenza ha permesso di delimitare e contenere il rogo, evitando ulteriori danni. La situazione è sotto controllo e non si sono registrate conseguenze significative per l'area circostante.

Un principio d'incendio ha interessato nel pomeriggio del 2 gennaio un'area a ridosso della Tiburtina, vicina all'aeroporto d'Abruzzo. Come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, giunti sul posto con una squadra assieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Principio d'incendio vicino l'aeroporto d'Abruzzo: a fuoco alberi e sterpaglie Leggi anche: Botti di Capodanno: a fuoco alberi, fioriere, sterpaglie e rifiuti Leggi anche: Traversetolo, principio d'incendio in una farmacia: vigili del fuoco in azione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Principio d’incendio in un’abitazione di Badia al Pino, in cinque finiscono in Ospedale; Principio di incendio a Sollicciano, 26 le persone messe in sicurezza; Paura a Zingonia, principio d’incendio al quarto piano di una delle Torri; Ponte di Legno, allarme nella notte per un principio di incendio tetto. Principio d'incendio vicino l'aeroporto d'Abruzzo: a fuoco alberi e sterpaglie - Un principio d'incendio ha interessato nel pomeriggio del 2 gennaio un'area vicina all'aeroporto d'Abruzzo. ilpescara.it

Principio d'incendio nella cucina di un'abitazione in viale Dante ad Arezzo. Illesi i tre occupanti - Intervento dei vigili del fuoco di Arezzo che intorno alle 12 di domenica 28 dicembre sono intervenuti in viale Dante ad Arezzo per un principio di incendio di una cucina in un'abitazione. corrierediarezzo.it

Principio d'incendio in cella, allarme nel carcere di Udine - Nella notte un detenuto ha appiccato il fuoco ad alcune suppellettili e oggetti personali. rainews.it

Attimi di paura, nella giornata di giovedì 1 gennaio, per un principio d’incendio scaturito al quarto piano di una delle quattro Torri di Zingonia, nel territorio di Verdellino . Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una stufetta avrebbe sprigionato una fiamma - facebook.com facebook

Principio di incendio a Sollicciano, 26 le persone messe in sicurezza x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.