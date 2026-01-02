Principio d' incendio vicino l' aeroporto d' Abruzzo | a fuoco alberi e sterpaglie

2 gen 2026

Nel pomeriggio del 2 gennaio, si è verificato un principio d'incendio nelle vicinanze dell'aeroporto d'Abruzzo, coinvolgendo alberi e sterpaglie lungo la Tiburtina. L'intervento delle squadre di emergenza ha permesso di delimitare e contenere il rogo, evitando ulteriori danni. La situazione è sotto controllo e non si sono registrate conseguenze significative per l'area circostante.

Un principio d'incendio ha interessato nel pomeriggio del 2 gennaio un'area a ridosso della Tiburtina, vicina all'aeroporto d'Abruzzo. Come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, giunti sul posto con una squadra assieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

