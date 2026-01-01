Botti di Capodanno | a fuoco alberi fioriere sterpaglie e rifiuti

A Capodanno, nel brindisino, si sono verificati numerosi incendi causati da botti e fuochi d'artificio. Alberi, fioriere, sterpaglie e rifiuti sono stati interessati da incendi, con il centrale dei vigili del fuoco che ha registrato numerose chiamate di emergenza subito dopo la mezzanotte. Un bilancio di interventi che sottolinea l'importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le festività.

BRINDISI - Il centralino dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi ha cominciato a squillare ininterrottamente subito dopo la mezzanotte. A causa dell'esplosione dei “botti” sono andati a fuoco fioriere, alberi, vegetazione varia. Diversi interventi anche per incendi di canne. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Botti di Capodanno: a fuoco alberi, fioriere, sterpaglie e rifiuti Leggi anche: Foggia più verde a Natale: 27 alberi abbelliscono le fioriere di Corso Vittorio Emanuele Leggi anche: Botti di Capodanno: 770 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte. In Sicilia 16, solo 6 in Calabria Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Botti di Capodanno, l'appello del WWF ai Comuni e ai cittadini; Capodanno, anche Foligno vieta i botti: l'ordinanza firmata dal sindaco Zuccarini; Appello del WWF: stop ai botti di Capodanno; Botti di Capodanno | 770 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte In Sicilia 16 solo 6 in Calabria. Botti di Capodanno: a fuoco alberi, fioriere, sterpaglie e rifiuti - Una decina gli interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi nella notte tra ieri e oggi, giovedì 1 gennaio 2026 ... brindisireport.it

Capodanno, decine di feriti per i botti e 770 interventi dei Vigili del Fuoco - Il numero maggiore si è registrato in Emilia Romagna, dove i pompieri sono entrati in azione 114 volte. tg24.sky.it

Botti di Capodanno, il bollettino sui feriti dai petardi: a Napoli sono 57. Risse e intossicazioni nel Milanese - In tutta Italia sono stati 770 gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti ... today.it

Botti di Capodanno, notte di paura a Foggia: balconi e alberi in fiamme, un bancomat fatto esplodere L'articolo https://shorturl.at/PKKpV - facebook.com facebook

A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.