Traversetolo principio d' incendio in una farmacia | vigili del fuoco in azione
Un principio d'incendio, dovuto a un guasto al quadro elettrico, si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 28 ottobre, all'interno di una farmacia di Traversetolo. L'allarme è scattato verso le ore 14: sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco, uscita dalla caserma di via. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
