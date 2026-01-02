Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas naturale all’ingrosso viene spesso indicato dal valore del PSV, il punto di scambio virtuale principale in Italia. Al 2 gennaio 2026, il prezzo medio si aggira intorno a 0,282 €/Smc. Conoscere l’andamento del PSV è importante per comprendere le dinamiche di mercato e le variazioni dei costi energetici nel contesto attuale.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Il 2 Gennaio 2026 il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV), principale riferimento per il mercato italiano, si attesta a circa 0,282 €Smc. Questo valore è ottenuto convertendo la quotazione di 29,72 euroMWh (prezzo medio del giorno) secondo il fattore di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Andamento e tendenza del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una leggera tendenza al ribasso, dopo una fase di relativa stabilità. Dal picco di inizio dicembre, quando il prezzo superava i 0,314 €Smc, si è osservata una progressiva diminuzione, con valori che si sono stabilizzati intorno a 0,282-0,288 €Smc negli ultimi giorni di dicembre e inizio gennaio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

